Brusque faz nesta terça-feira último treino antes da histórica partida contra o Corinthians Na segunda-feira, 27, o técnico Pingo comandou um treinamento no estádio Augusto Bauer

O Brusque Futebol Clube fará na tarde desta terça-feira, 28, o último treino antes da partida contra o Corinthians pela segunda fase da Copa do Brasil, que será disputada na quarta-feira, 1, às 21h45, no estádio Augusto Bauer.

O técnico Pingo comandou um treinamento na tarde de segunda-feira, 27, no Augusto Bauer. Parte foi focado na saída de bola sob pressão do adversário, o que certamente ocorrerá na partida contra o Timão.

A equipe também treinou em campo reduzido, em trabalho no qual o time devia chegar ao ataque com no máximo dois toques na bola para cada jogador. O zagueiro Clayton, recuperado de lesão, treinou entre os titulares.

No coletivo, Pingo manteve Eliomar no meio campo, no lugar de Assis, assim como já havia ocorrido na vitória diante do Inter de Lages, pelo Catarinense.

Carlos Alberto, que ficou de fora da última partida por suspensão, retornou ao meio campo no treino de segunda-feira, com o ex-corintiano Boquita ficando entre os reservas na primeira parte do treino.

Na segunda parte, Boquita foi para o meio de campo e Carlos Alberto deslocado para a lateral esquerda. O time que deve ir a campo tem Rodolpho; João Carlos, Clayton, Neguete e William; Mineiro, Carlos Alberto, Leílson e Eliomar; Belusso e Ricardo Lobo.

Avaliação da partida

Desde segunda-feira, a equipe está em concentração para a partida. Segundo Pingo, o objetivo é se recuperar da sequência de jogos.

“[A equipe] vem de uma grande carga de jogos, é hora de dar descanso e alimentação adequada para os jogadores. A equipe está confiante, temos possibilidade de conseguir um resultado positivo e a classificação”, afirma o técnico.

Para ele, jogar ao lado do torcedor e no Augusto Bauer trará vantagem ao Brusque, no entanto, a equipe precisará ter foco total na partida.

“A qualidade deles é realmente boa, mas nada que faça com que a gente fique só olhando eles jogarem”, afirma, “nossa equipe tem que ter coragem pra jogar, personalidade”, conclui o treinador.