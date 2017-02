Brusque FC comunicará intenção de mandar jogo contra o Corinthians no Augusto Bauer à CBF Presidente Danilo Rezini confirma partida no Gigantinho e diz que segunda-feira será batido o martelo

Se depender apenas da vontade da diretoria, o jogo entre Brusque FC e Corinthians, marcado para o dia 1º de março, pela segunda fase da Copa do Brasil, será no estádio Augusto Bauer. Nesta segunda-feira, 20, os cartolas farão uma reunião, e, segundo o presidente Danilo Rezini, uma mensagem será enviada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informando que o jogo será no Gigantinho.

De acordo com Rezini, a diretoria é favorável a manter o jogo em Brusque, e só não fará isso se houver uma determinação em contrário por parte da CBF – organizadora da competição. A reunião de segunda-feira será importante para alinhavar estes últimos detalhes.

“O nosso mando de campo é em Brusque. Posso dizer que a nossa pretensão é jogar aqui”, diz o presidente. Ele destaca que o estádio Augusto Bauer recebeu o jogo contra o Remo (PA), que também teve um grande público, sem problemas, por isso, o mesmo deve ocorrer contra o Corinthians.

“No que depender da gente, será em Brusque. Estamos pensando na torcida e na cidade, porque é um jogo histórico para a torcida, para o clube e para a cidade”, afirma Rezini. Neste ano, o Quadricolor comemora 30 anos de fundação, por isso o dirigente diz que é importante que o jogo seja na cidade, como uma espécie de presente à fiel torcida.

Rezini também ressalta o caráter esportivo da decisão. Para ele, jogando no Augusto Bauer o clube tem mais chances de conseguir aprontar uma zebra para cima do Timão. Fora, num campo maior, a vantagem seria invertida.

Venda de ingressos

Segundo Rezini, a procura por ingressos está bastante grande. Na reunião de segunda-feira, os dirigentes também vão tratar dos detalhes dos preços dos ingressos e como será feita a venda antecipada.

A expectativa da diretoria é que os ingressos se esgotem rapidamente, em um dia, talvez, devido à alta procura, conforme o presidente do clube.

Outro ponto que ainda é dúvida e será debatido é a colocação de arquibancadas metálicas, para ampliar a capacidade de torcedores sentados no estádio. De acordo com Rezini, o clube já está em conversação com a empresa que tem este produto para locação. Mas a diretoria ainda tem de consultar o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar sobre a segurança do equipamento.