Brusque FC é campeão na fase regional dos Jasc Equipe venceu nos pênaltis Blumenau na manhã deste domingo, 11

A equipe do Brusque FC Sub-17 (juvenil) fez bonito na fase regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) que acontece em Mafra e encerra neste domingo, 11. Com isso, o município garantiu vaga para a etapa estadual que ocorre em novembro em Tubarão. Os atletas venceram nesta manhã Blumenau por 1 a 1 no tempo normal, e depois por 6 a 5 nos pênaltis.

Para chegar a final, os brusquenses disputaram três jogos – dois da chave e mais a semifinal (ver no detalhe). O responsável pela delegação em Mafra, Delmar Tondolo, diz que a equipe teve um bom desempenho e que disputaram as partidas com garra, força de vontade e bastante entrosamento em campo.

Além do futebol de campo, atletas das modalidades de bolão 23, bolão 16 e bocha representaram Brusque nos Jasc. As equipes de basquete masculino e futsal feminino não precisaram passar pela etapa por serem campeões das modalidades. Na bocha masculino, o município conquistou o 7º lugar na classificação geral, na bocha feminino a 4ª posição e no bolão 23 masculino a 6ª colocação. O bolão 16 ainda não havia terminado até o fim desta reportagem.

Tondolo afirma que esperava-se que mais equipes se classificassem, porém, ele avalia que as equipes desta etapa são as mais fortes da competição. “Dentro da realidade, os resultados foram satisfatórios e o futebol nos representará na fase estadual”.

Futebol de campo

Resultados

Brusque 1 x 0 Joinville

Brusque 7 x 0 Bombinhas

Brusque 1 x 1 Balneário Camboriú (tempo normal) – 3 x 2 (pênaltis)

Brusque 1 x Blumenau 1 (tempo normal) – 6 x5 (pênaltis)

Brusque nos Jasc

Bocha masculino – 7º lugar

Bocha feminino – 4º lugar

Bolão 23 masculino – 6º lugar

Bolão 16 – competição não havia terminado até o fechamento desta reportagem