Brusque FC é derrotado pelo J.Malucelli no primeiro jogo-treino da temporada Jenison fez os dois gols na vitória por 2 a 0 do time do Paraná

O Brusque FC foi derrotado no primeiro jogo-treino da pré-temporada. A equipe perdeu por 2 a 0 para o J.Malucelli (PR) jogando o Centro de Treinamentos Rolf Erbe neste sábado, às 16h. Apesar do revés, o técnico Mauro Ovelha avaliou positivamente alguns aspectos do time. Cada vez mais os 11 titulares que farão a estreia no Campeonato Catarinense, dia 28, ficam mais claros.

Embora fosse apenas um jogo-treino – o primeiro do ano – de pré-temporada, a partida atraiu cerca de 150 torcedores do Quadricolor. Eles acompanharam a bola rolar embaixo das sombras das árvores, porque o sol estava castigando o brusquense, com termômetros indicando 38°C.

A torcida viu o Brusque FC fazer um jogo equilibrado no primeiro tempo. A formação que entrou em campo é a mais provável para a estreia no estadual. O time foi: Rodolpho; Carlos Alberto, Cleiton, Neguete e Willian; Diogo Roque, Mineiro, Assis, Eliomar e Pedrinho; e Michel Douglas.

Esses jogadores empataram em 0 a 0 nos primeiros 45 minutos. No entanto, a melhor chance de gol foi do Jotinha, com uma bola na trave na metade do primeiro tempo. O meia Paulinho, ex-ídolo da torcida quadricolor, atuou pelo time paranaense.

Na segunda etapa, apenas a dupla de zaga e o atacante foram mantidos. Os 11 que iniciaram a última metade foram: Dida; Alexandre Carvalho, Cleiton, Neguete e Rodrigues; Boquita, Willian, Luiz Renan, Assis e Leilson; e Michel Douglas. Di Maria e outros atletas entraram no decorrer da partida.

O destaque individual da segunda etapa foi o meia Leilson, que deu trabalho duas vezes para o goleiro adversário. O time ganhou mais velocidade no contra ataque, porém, ficou exposto. Jenison se aproveitou disso e fez os dois gols do Jotinha.

Mauro avalia

“A gente não pode avaliar resultado, mesmo se a gente tivesse vencido”, afirma o técnico Mauro Ovelha. Ele ressalta que é uma fase de observações das peças que estão à disposição no plantel.

“Conseguimos fazer um bom jogo, na primeira parte, e na parte final tivemos que fazer as mudanças, até porque precisamos observar os jogadores. É necessário em algum momento, é um período para avaliar os jogadores que temos”, diz.