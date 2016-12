Brusque FC fará três amistosos de pré-temporada antes do Campeonato Catarinense de 2017 Adversários serão o JMalucelli e o Rio Branco, ambos do Paraná

O Brusque FC não teve férias entre o Natal e Ano Novo. O ritmo de treinamento segue intenso no Centro de Treinamentos Rolf Erbe. O objetivo é deixar o time em forma já para o amistoso marcado para 14 de janeiro, depois ainda haverá outros dois, nos dias 18 e 21 do mesmo mês.

Com cinco times grandes lutando pelo título, o Brusque FC aposta na preparação física para fazer uma boa campanha no Campeonato Catarinense. A fórmula não é original, mas deu resultados em anos anteriores.

Exemplo de que o trabalho não para é que ainda estão previstos treinos para a manhã e tarde desta sexta-feira, 30, antes de o elenco ganhar o fim de semana de folga para passar a virada de ano. Os jogadores se reapresentarão já no dia 2 de janeiro.

O trabalho tático com o time deve começar em janeiro, quando, provavelmente, o elenco será fechado. Por enquanto, os atletas estão aprimorando as partes técnica e física. O técnico Mauro Ovelha comanda os treinos, mas os preparadores físicos têm papel preponderante nessa fase da pré-temporada.

Rodrigo José Rodrigues, o Rodrigão, gerente de futebol do Brusque, explica que o clube buscou fechar os amistosos, que serão jogos-treino, para que o time chegue mais bem preparado para o Catarinense. O Quadricolor estreia contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, no dia 29.

“É importante, precisamos ter de dois a três amistosos para dar um padrão para o time. Até mesmo para a comissão técnica saber quem vai começar, e pegar o ritmo de jogo, porque agora eles estão trabalhando mais a parte física”, diz o gerente de futebol.

Rodrigão é ex-jogador e o seu trânsito no meio do futebol facilitou na hora de fechar os amistosos. Ele tem contatos tanto com os dirigentes do Jmalucelli, de Curitiba, quanto do Rio Branco, de Paranaguá.

O raciocínio da comissão técnica e direção é que não vale a pena fazer amistosos contra equipes de Santa Catarina. São times mais conhecidos, além disso, seria “mostrar as armas antes da batalha”.

A mesma estratégia foi utilizada no ano passado, quando o Brusque FC fez amistosos de pré-temporada contra o Operário, de Ponta Grossa (PR), e o JMalucelli.

Reforços

O último reforço a desembarcar no CT Rolf Erbe foi Michel Douglas, atacante que estava atuando no futebol goiano. Segundo o gerente de futebol, a diretoria trabalha para fechar o elenco com os últimos quatro reforços.

Um deles é o atacante Leilson, ex-Vitória (BA) e que estava no Atlântico, do mesmo estado. Segundo Rodrigão, um zagueiro está praticamente fechado e a diretoria aguarda apenas a assinatura para anunciá-lo.Trata-se um defensor que chegará para ser o “cherifão”, nas palavras do dirigente.

Além deles, devem chegar mais dois atacantes – um de área e um de lado de campo. Já há contatos e a expectativa é que cheguem no início dos trabalhos de janeiro, se tudo se concretizar.