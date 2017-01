Brusque FC recomeça os trabalhos Principal novidade foi a chegada do meia Assis, velho conhecido da torcida

Os atletas do Brusque FC recomeçaram os trabalhos visando o Campeonato Catarinense de 2017 ontem. Depois de mais de dez dias de treinamentos, pausados somente em razão das festas de fim de ano, os jogadores iniciaram a reta final de preparação para a estreia diante do Figueirense, no dia 28.

A reapresentação ocorreu ontem à tarde na Arena Brusque. A novidade foi a chegada do meia Assis, já anunciado pela diretoria ainda no dia 19 de dezembro, data de apresentação oficial do elenco.

A partir de agora, o técnico Mauro Ovelha deve começar a trabalhar com foco na montagem do elenco para os primeiros testes oficiais. No dia 14, a equipe enfrenta o J. Malucelli em Brusque, provavelmente no Centro de Treinamentos Rolf Erbe. Também haverá um jogo contra o Jotinha no Paraná, este no dia 21, e outro diante do Rio Branco de Paranaguá, este no dia 18, em Brusque.

O volante Carlos Alberto diz que os trabalhos evoluíram bastante nas duas últimas semanas, desde que o time se apresentou. “Isso nos ajudou bastante para ganhar a parte física e agora vamos recomeçar firmes para fazer um grande ano neste 2017”.

O jogador comenta que os atletas estão trabalhando bastante alinhados entre os treinos físicos e com bola. “Agora vamos trabalhar bastante com o Mauro para evoluir a parte técnica”, completa.

Após o treino desta segunda-feira, o gerente de futebol Rodrigo Rodrigues, o Rodrigão, diz que a equipe volta a trabalhar a parte física na terça e quarta-feira em treinos em dois períodos no CT. Na quinta-feira, os atletas folgam pela manhã e fazem um treino técnico à tarde. No dia seguinte, os jogadores fazem um trabalho na academia no período matutino e realizam novo treino técnico à tarde. A semana de treinos encerra no sábado, novamente com treino técnico, programado para os dois períodos.