Brusque teve propostas para transferir jogo contra Corinthians para Cuiabá e Maringá Segundo presidente do clube, valores oferecidos chegaram a ser o dobro e o triplo da renda prevista para a partida no Augusto Bauer

O martelo está batido e a partida entre Brusque e Corinthians será no Augusto Bauer, mas não faltaram propostas para que o clube vendesse o mando de jogo. Segundo o presidente do quadricolor, Danilo Rezini, foram oferecidos os estádios da Arena Pantanal, em Cuiabá, e Estário Willie Davids, em Maringá.

O valor proposto foi o dobro e o triplo do que a previsão de renda para o clube no jogo dentro do Gigantinho, como explica Rezini. “Se fosse pensar pela razão, iríamos aceitar vender o jogo, mas aceitamos fazê-lo aqui para que os brusquenses prestigiem. É um presente ao nosso torcedor”, completa.

Os ingressos para o jogo em Brusque serão vendidos entre quinta e sexta-feira, e a data será definida em reuniões durante a semana. Na quinta-feira, haverá reunião entre o clube e entidades de segurança, como Polícia Civil e Polícia Militar, para a elaboração de um relatório completo comprovando a aptidão do estádio de receber o evento. O documento deverá ser entregue a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A intenção da diretoria é de que duas ruas sejam fechadas e dedicadas aos torcedores de cada time. A avenida Bepe Roza, a Beira Rio, seria fechada para a passagem somente dos torcedores alvinegros, enquanto a avenida Lauro Muller ficaria exclusivamente para que os torcedores do Bruscão transitem.

Venda de ingressos na Havan

Um espaço dentro da Havan será o local utilizado para a venda dos ingressos. O ambiente é na praça de alimentação, próximo ao cinema, entre o Subway e a pizzaria Baggio. Tanto a torcida visitante quando a local deverá adquirir a entrada neste local. A diretoria não tem intenção de abrir vendas pela internet.