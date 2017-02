Brusque inicia venda de ingressos de jogo contra o Corinthians nesta quinta-feira Venda será na Havan, a partir das 13h; limite será de dois a três ingressos por pessoa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou ao Brusque Futebol Clube que não autoriza o uso de arquibancadas metálicas no estádio Augusto Bauer, na partida contra o Corinthians, que será realizada na próxima quarta-feira, 1º, às 21h45, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Por isso, o presidente do Brusque, Danilo Rezini, reuniu-se nesta quarta-feira, 22, com executivos da Federação Catarinense de Futebol (FCF) para tratar do assunto. Ele informou que o clube foi pego de surpresa pela notícia, comunicada pela CBF na tarde de quarta, e imediatamente foi até a FCF, em Balneário Camboriú, para resolver o assunto.

Segundo Rezini, foi preciso reestruturar todo o projeto da quantidade de pessoas no estádio. Agora, serão vendidos 4 mil ingressos, em vez dos 5 mil previstos inicialmente. O prejuízo, para o Brusque, é de pelo menos R$ 100 mil.

O presidente do clube afirma que, oficialmente, a capacidade do Augusto Bauer é de 5 mil pessoas, mas a direção fez algumas análises e constatou que, na prática, isso é impossível. Portanto, a direção está optando por prezar pela segurança e vender 4 mil ingressos. “Espero que a comunidade entenda que não queremos superlotar para nos trazer problemas, nem para nós nem para as pessoas que vão ao estádio”, explica.

Definição de detalhes

Uma reunião será realizada nesta quinta-feira, 23, no começo da tarde, para tratar de detalhes sobre a partida. Representantes do Brusque, do Corinthians, Corpo de Bombeiros, polícias Militar e Civil, Ministério Público, Guarda de Trânsito e dos donos do estádio, para criação do chamado plano de ação da partida, documento que contém todos os detalhes de logística, que será encaminhado à CBF.

Guia da compra de ingressos

Horário e local

A partir desta quinta-feira, às 13 horas, em posto de venda localizado na praça de alimentação da Havan; tanto ingressos para a torcida do Brusque quanto para a do Corinthians serão vendidos neste local;

Forma de pagamento

Conforme a diretoria do Brusque, a compra do ingresso será feita somente mediante pagamento em dinheiro, sem possibilidade de uso de cartão de crédito e débito;

Preço

O setor geral descoberto custa R$ 100, a arquibancada coberta R$ 150 e as cadeiras R$ 200. O presidente do Brusque diz que será permitida, a princípio, a compra de até dois ingressos por pessoa. Mas poderá ser, no máximo, três. O clube aguarda a chegada dos ingressos hoje pela manhã, quando irá bater o martelo sobre essa questão;

Divisão entre torcidas

A direção do Brusque diz que serão disponibilizados entre 400 a 500 ingressos para os corintianos, a princípio, que é o que preconiza a CBF (10% da capacidade do estádio para o time visitante). Mas isso será definido após contato com a diretoria do time paulista, a ser feito nesta quinta-feira pela manhã. Neste contato, também se definirá se os ingressos serão todos vendidos aqui ou parte em São Paulo. Danilo Rezini, presidente do clube, diz que a intenção é vendê-los em Brusque. Além disso, para definir a quantia de ingressos para os visitantes a diretoria também consultará a Polícia Militar, que dará parecer sobre questões de segurança;

Ingressos cortesia

Segundo o presidente do Brusque, os ingressos cortesia, distribuídos anteriormente para os jogos do Brusque, não valem para essa partida. Ele afirma que o clube já está se sacrificando bastante financeiramente, ao não levar o jogo para outra cidade, e por isso pede a colaboração do torcedor;