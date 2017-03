Brusque joga melhor, mas não sai do empate em 0 a 0 com Joinville Equipe termina na terceira posição após vitória da Chapecoense por 2 a 0 contra o Criciúma

Em um jogo com muita velocidade, mas sem bola na rede, Brusque e Joinville empataram no Augusto Bauer. O 0 a 0 atrapalhou os planos do quadricolor de terminar o turno na segunda posição, já que a Chapecoense ultrapassou a equipe. Em campo, o melhor time foi o Brusque. Criou muitas chances, sufocou o adversário e teve o goleiro Matheus, do Joinville, como o maior inimigo para manter o placar em igualdade sem gols.

O Bruscão completa o terceiro jogo sem sofrer gols no tempo regulamentar, mas também está há dois jogos sem marcar. Foi o primeiro empate do time no Campeonato Catarinense.

Começo avassalador

Nos primeiros 45 minutos, o Joinville mal conseguiu anotar a placa do caminhão que lhe atropelou. A pressão do Bruscão foi tanta que a única surpresa foi a rede não ter balançado ainda no primeiro tempo. Com apenas dois minutos de jogo, a torcida já gritou seu primeiro ‘uuuuh!’. Em um lindo lançamento para a área, Ricardo Lobo testou e ela passou a centímetros da rede.

Depois de alguns minutos de nervosismo do time da casa que não foram aproveitados pela incompetência do elenco tricolor, enfim o time se reorganizou a partir dos 20 minutos. Aí começaram os chutes de fora da área que levaram perigo ao Joinville. Primeiro Eliomar, com patada certeira que saiu à esquerda. Depois aos 41, com lindo chute de Boquita que obrigou Matheus a fazer uma defesa de placa no Gigantinho.

Na reta final da primeira etapa o Joinville aproveitou momentos de bobeira da defesa quadricolor para ensaiar uma pressão. Contudo, a equipe mostrou muita fragilidade e não chegou a apavorar o goleiro Rodolpho, que fez uma defesa esquisita antes do último apito antes do intervalo.

Faltou capricho

O Joinville até voltou mais organizado, mas em pouco tempo o Brusque tomou para si a posse de bola. O time fazia quase tudo certo, mas no último passe ou cruzamento para o gol faltava capricho. João Carlos encontrou muitas dificuldades e por vezes preferia o passe para trás ao lançamento para a área. Aí ficou difícil o trabalho de Ricardo Lobo e Belusso.

O goleiro Matheus também fez grande partida. Em chutes de fora da área com muita precisão, ele operou milagres no Gigantinho. Reserva de Jhonatan, provou que pode ser o titular com tranquilidade. Willames, zagueiro do Bruscão, também mostrou qualidade na saída de bola e já coloca pulga atrás da orelha de Pingo.

A partida seguiu até o fim com boas chances do Quadricolor do Vale, principalmente em chutes de Belusso. A torcida pediu a entrada de Assis, mas se arrependeu depois de alguns minutos do atleta em campo – teve nova atuação apagada. Dessa forma o jogo correu até o apito final. Mesmo com o empate sem gols, a torcida aplaudiu novamente a equipe.