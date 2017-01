Brusque reduz índice de desemprego em 2016; veja os números Apesar da melhora, município fechou mais de 500 postos de trabalho no ano passado

Brusque encerrou 2016 com a redução de mais de 500 postos de trabalho no acumulado do ano. Apesar da queda na geração de empregos, o número mostra uma recuperação em relação ao ano anterior, quando houve o fechamento de mais de 3 mil vagas.

Os dados divulgados na sexta-feira, 20, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, indicam que foram realizadas 19,5 mil contratações e 20 mil demissões no município. O setor que mais gerou empregos foi a administração pública (325) e o que mais demitiu foi a indústria (- 547). Os dois últimos meses de 2016 foram os que mais contabilizaram demissões. Segundo o Caged, foram fechados mais de 350 postos de trabalho em novembro e 1,2 mil em dezembro.

O presidente da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), Halisson Habitzreuter, avalia que o cenário já era esperado, com uma melhora em relação a 2015. “Mesmo a indústria sendo o setor que mais demitiu, percebemos que houve uma recuperação de todos as áreas. Alguns são mais rápidos e outros demoram um pouco mais, mas a economia já está dando sinais de recuperação”, diz.

Habitzreuter afirma que Brusque é uma cidade dinâmica e, por isso, responde rápido à geração de novos empregos. Além disso, ele acredita que as medidas específicas de estímulo à economia do governo de Michel Temer deverão gerar mais receitas aos setores.

Gaspar é destaque

Gaspar, cidade vizinha a Brusque, está entre os cinco municípios catarinenses que mais gerou empregos no ano passado – foram cerca de 400. O prefeito Kleber Edson Wan-Dall avalia que os dados refletem o empreendedorismo da cidade.

“Nossa economia é dinâmica e mesmo em um ano com recessão em todo país, o município gerou empregos, o que representa que podemos crescer ainda mais. Ser a cidade que mais gerou empregos no Vale do Itajaí é um incentivo para continuar na busca por melhorias no desenvolvimento econômico, só assim teremos empreendedores satisfeitos e mais emprego para toda sociedade”, afirma.