Brusque registra a temperatura mais alta em março dos últimos anos Valor máximo pontuou os 36,7ºC no Centro.

A semana vai chegando ao seu final e o calor não da trégua aos brusquenses. Os valores máximos de temperaturas nestes primeiros dias de março já são os mais elevados dos últimos anos em nosso município. Bom exemplo tivemos hoje, sexta,03, onde no Bairro Centro, o pico máximo atingiu 36,7ºC, por sinal, valor mais alto em março em pelo menos 5 anos na nossa cidade. A última vez que tivemos uma máxima aproximada neste mês foi em 17/03/2014, com 36,5ºC.

Outro local de Brusque que também chamou atenção com o forte aquecimento foi o Rio Branco, com 35,7ºC seguido do Santa Luzia, onde os moradores daquele Bairro tiveram 34,4ºC, não tão quente por lá. Já no município vizinho, Guabiruba, a situação não foi diferente, muito calor também, minha estação fixada no Aymoré registrou máxima de 36,4ºC. Algumas pancadas de chuva foram registradas pelo entardecer em diversos locais de nossa região, com alguns volumes elevados.

A seguir, trago as temperaturas extremas de hoje, com dados obtidos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

23,7ºC com 36,7ºC/Bairro Centro/Brusque

23,6ºC com 35,7ºC/Bairro Rio Branco/Brusque

21,4ºC com 34,4ºC/Bairro Santa Luzia/Brusque

21,8ºC com 36,4ºC/Bairro Aymoré/Guabiruba

Sábado ainda quente com alívio no calor no domingo

O sábado ainda deverá ter temperaturas elevadas na nossa região porém, a tendência é de que tenhamos finalmente valores mais amenos a partir da próxima semana. Segundo Clóvis Corrêra, Meteorologista da Epagri/Ciram, o domingo terá céu encoberto com chuva do Oeste ao Sul do estado, com a passagem de uma frente fria no Litoral Catarinense. Nas demais regiões, a precipitação começa a partir da tarde. Condição de chuva moderada por alguns momentos, com risco de temporais.

Temperatura: elevada, com sensação de ar abafado, declinando à noite. Clóvis destaca ainda o alívio deste calor insuportável. Está sinalizando o avanço de uma massa de ar frio sobre o Sul do Brasil na próxima terça.

Pelo Vale do Itajaí

Amigo Carlos Grothoff inseriu nesta relação, os valores extremos do Vale do Itajaí no dia de hoje, sexta. Destaque para Brusque, na ponta de cima da tabela: