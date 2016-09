Brusque sedia última etapa do Campeonato Estadual Infanto de Tênis A competição começa nesta sexta-feira, 2, e segue até domingo, 4

Será realizada em Brusque a partir desta sexta-feira, 2, a última etapa do Campeonato Estadual Infanto de Tênis. A competição vai até domingo e deve envolver quase 150 atletas de todo o estado. Os jogos ocorrem no Clube Guarani e na Sociedade Esportiva Bandeirante.

Somente do Clube Esportivo Guarani serão 20 atletas em diversas categorias. As disputas serão realizadas entre tenistas de oito a 18 anos. Dos 20 atletas do Guarani, oito competem na categoria até nove anos. O treinador Amilton Silva, o Boca, já projeta a quantidade de vitórias da sua equipe. “Se ganharmos quatro troféus já está ótimo. Vamos brigar no Sub-9, 10, 12 e 16 feminino”, comenta.

O desafio, no entanto, não será fácil, já que a competição envolve os melhores ranqueados do estado, conforme lembra o treinador. “É uma competição muito difícil, de nível muito bom”, destaca Boca.