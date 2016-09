Brusque tem domingo ensolarado e temperaturas vão a 28ºC Início da semana promete ser quente na nossa região

Apesar do calendário indicar que o inverno ainda não acabou, na prática já estamos na Primavera Climática. É o que já podemos observar em Brusque por exemplo, que teve neste domingo,11, um dia ensolarado e com elevação nas temperaturas, chegando no período da tarde aos 28ºC e com mínimas na madrugada ficando nos 16ºC. Os ventos sopraram do quadrante Norte/Nordeste, com rajadas de 20,2 km/h.

Foi belo dia por sinal, favorecendo assim, as mais diversas atividades ao ar livre em geral. Estou na expectativa para este início de semana, onde as previsões estão indicando valores acima dos 30ºC no Vale do Itajaí. ”CALOR” à vista portanto.

Trago logo abaixo, os valores de temperaturas extremas observadas neste domingo em Brusque, com dados capturados por minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

16,9ºC com 28,3ºC/Bairro Rio Branco

16,4ºC com 28,3ºC/Bairro Santa Luzia

16,9ºC com 27,2ºC/Bairro Centro

Tenho minhas Estações Meteorológicas com dados On Line 24 horas por dia, sempre com informações atualizadas, mostrando dados do tempo em nosso município. Aqui estão os Link’s de acesso:

BAIRRO RIO BRANCO – https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=ISANTACA56#history

BAIRRO SANTA LUZIA – https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=ISANTACA78

BAIRRO CENTRO – https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=ISANTACA85