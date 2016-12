Brusque tem temperatura acima de 41ºC com sensação de calor chegando aos 50ºC nesta terça-feira

O Brusquenses tiveram nesta terça-feira,27, o dia mais quente de 2016. O sol se fez presente em nosso município brilhando desde as primeiras horas da manhã com rápida elevação das temperaturas e com isso, minhas estações registraram valores máximos surpreendentes, acima dos 40ºC.

O pico do calor se deu no horário das 16:39 horas, quando minha estação do Bairro Rio Branco registrou 41,4ºC. Mais quente que isso, só em 08/02/2014, quando na ocasião, nossa cidade registrou 41,8ºC. Outro local de Brusque que também passou dos 40ºCºC hoje foi o Centro, com 40,8ºC. Para se ter uma ideia da intensidade do aquecimento, a sensação térmica em nossa cidade chegou aos 50ºC as 15:00 horas na minha estação do Rio Branco. Pelo entardecer, nuvens de trovoadas se formaram pelos céus de nossa região, o que causou algumas pancadas de chuva típicas de verão. A seguir, trago as temperaturas extremas de hoje em Brusque, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo logo abaixo:

24,5ºC com 41,4ºC/Bairro Rio Branco

25,1ºC com 40,7ºC/Bairro Centro

23,1ºC com 38,8ºC/Bairro Santa Luzia

Pela região: Dados extremos abaixo contidos na relação é um trabalho de pesquisas elaborado pelo amigo Carlos Grothoff. Destaque nesta tabela, o calor presente também em Blumenau e Timbó, com 42ºC de pico: