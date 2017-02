Brusque prepara arquibancada temporária e reforço na segurança para jogo contra o Corinthians Partida será no dia 1 de março, às 21h45, no estádio Augusto Bauer

Visando a grande movimentação da torcida visitante para a partida contra o Corinthians no dia 1 de março, às 21h45, a diretoria do Brusque reservou todo o espaço da arquibancada descoberta do estado Augusto Bauer para o público alvinegro.

Leia também: Brusque divulga preços dos ingressos da partida contra o Corinthians

O clube também alugará uma arquibancada metálica para ampliar o espaço da torcida local.

O policiamento será reforçado: mais de cem policiais de outros municípios estarão à disposição da partida, dentro e nos arredores do estádio.

Não será permitida a entrada de pessoas vestindo camisas de outros clubes que não sejam Brusque ou Corinthians.