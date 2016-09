Brusque terá campeonatos municipais de sinuca e bolão 23 Fundação Municipal de Esportes realiza competições pela primeira vez

Pela primeira vez, os competidores de sinuca e bolão 23 terão seus talentos colocados a prova em competições municipais. A Fundação Municipal de Esportes (FME) está com inscrições abertas para os dois novos campeonatos. A realização dos eventos foi definida após encontros e reuniões com os interessados nas modalidades.

Solicitação da comunidade

O surgimento dos novos campeonatos municipais veio do anseio da comunidade. Segundo explica o coordenador de esportes de rendimento, Rosnei Schefer, a ideia começou com a sugestão dos participantes dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs) para o então superintendente da FME, Silvio Bertolini. “Ele acompanhou as modalidades, e as pessoas falavam com ele sobre essa possibilidade. Nos Jacobs às vezes é difícil fechar equipe para o bolão, porque o grupo todo precisa ser de uma determinada comunidade, e no municipal isso não existe. Podem formar times com pessoas de toda a cidade”, explica.

Em reuniões prévias na FME, as competições já tiveram direcionamento. A sinuca, por exemplo, será disputada individualmente, e não em dupla, por pedido dos próprios participantes. Segundo Schefer, já há uma movimentação de pessoas procurando as fichas de inscrição. “Acredito que devemos contar com cerca de nove equipes no masculino e seis no feminino do bolão. Na sinuca é mais difícil de saber, já que é individual”, explica.

Municipal de bolão

O primeiro Campeonato Municipal de Bolão 23 será disputado nos naipes masculino e feminino, sendo que cada equipe poderá inscrever no mínimo quatro e no máximo seis bolonistas, que residam na cidade e nascidos até o ano 2000. As inscrições encerram hoje, às 19h, quando será realizado o Congresso Técnico, no auditório da FME.

Os interessados em participar deverão entregar a ficha de inscrição na sede da FME, localizada na Arena Brusque, ou durante o Congresso Técnico, além de efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 60 por equipe. O valor será utilizado para uma confraternização ao fim do campeonato. A data de início da disputa ainda será definida.

Municipal de sinuca

Já nos dias 26 e 27 de setembro será realizado o primeiro campeonato municipal de sinuca. A competição ocorrerá nos naipes masculino e feminino e de forma individual. Podem participar pessoas que residem em Brusque e que têm 18 anos de idade ou mais. Assim como nos Jogos Comunitários, as partidas serão no Kaos Bar, localizado na rua Tiradentes.

As inscrições encerram em 26 de setembro, às 19h, no local da competição. O valor para participar é de R$ 20, que será revertido em premiação para os quatro primeiros colocados. Os interessados devem se inscrever na sede da FME ou no Kaos Bar. É necessário apresentar um documento oficial com foto.

Mais informações podem ser obtidas na FME, por meio do telefone (47) 3351-3384 ou no site da Prefeitura de Brusque.