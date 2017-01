Brusquense é rendido por cinco assaltantes armados e é abandonado em Joinville Crime ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira, no bairro Volta Grande

Um morador de Brusque de 25 anos foi rendido por cinco assaltantes armados durante a madrugada desta quinta-feira, 26, na rua Alberto Michei, no bairro Volta Grande. Ele estava a caminho do trabalho e passou para pegar um colega em casa.

Assim que entrou na rua, os criminosos renderam o homem, o fizeram permanecer no veículo com um capuz na cabeça e seguiram até Joinville. Em uma estrada rural do município, o homem foi abandonado e os bandidos fugiram com o carro da vítima, um Peugeot 307, prata. Em seguida ele conseguiu entrar em contato com a família por telefone, que foi buscá-lo. O jovem não ficou ferido.

Por volta das 8h45, a Polícia Militar foi acionada para verificar um carro Corolla, com placas QHD-7436, que estava abandonado em um terreno baldio, em frente à Escola de Ensino Fundamental Ayres Gevaerd, na rua Alberto Michei.

Os policiais perceberam que o carro estava com diversas marcas de batidas. Ao consultar a placa, perceberam que não era do mesmo veículo. Dentro do carro, foi encontrada a documentação do veículo e pelo chassi, foi constatado que o Corolla é da Argentina.

Foi então que os policiais descobriram que o veículo havia sido roubado na noite de quarta-feira, 25, quando uma família argentina chegava em um prédio, em Itapema. Durante o crime, três homens armados renderam os familiares e ficaram dando voltas e passaram em algumas agências bancárias, até que abandonaram a família em Balneário Camboriú.

Do litoral, os criminosos fugiram sentido a Brusque, e no bairro Volta Grande abandonaram o veículo. Alguns moradores do local contaram para a polícia que, por volta das 4h50, ouviram uma conversa alta e, em seguida, um Santana saiu em alta velocidade.

Dentro do Corolla os policiais encontraram uma arma Airsoft e, no porta-malas, debaixo do pneu estepe, foram encontradas duas placas de veículos, uma original do veículo da Argentina e outra de um Peugeot, de Balneário Camboriú.

Segundo a PM, a placa que estava sendo utilizada no Corolla pertence a um veículo de Blumenau, porém, a original está no carro naquele município.

O Corolla foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e o proprietário argentino foi contatado. O veículo Peugeot, do morador de Brusque, até o momento não foi localizado.