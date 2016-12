Brusquense Jade Baraldo é eliminada do The Voice Brasil Cantora chegou até a semifinal do programa da TV Globo

Cantando Love is a Losing Game, de Amy Winehouse, a brusquense Jade Baraldo, 18 anos, fez sua última apresentação no palco do The Voice Brasil na noite desta quinta-feira, 22.

Representando o time de Claudia Leitte, a brusquense disputou uma vaga na final do programa contra Alexey Martinez e Danilo Franco. Na semifinal, os dois candidatos mais votados pelo público disputavam a indicação do técnico para a final.

Jade e Danilo eram as opções de Claudia que, após muita indecisão, escolheu Danilo para representar seu time na final, porém, não poupou elogios à cantora brusquense.

“Olho pro meu time e vejo uma cantora desse tamanho. Ela trouxe muita alegria, muita classe, elegância. A maneira com que você cantou Amy Winehouse foi lindo. Você é uma estrela, que bom que apareceu no palco desse programa”, disse.

Muito emocionada, Jade agradeceu a oportunidade. “Quero agradecer à Claudia por ter me dado a oportunidade de chegar até a semifinal, ao Michel Teló que eu me apaixonei, quero agradecer aos meus fãs, ao pessoal da minha família, da minha cidade. O The Voice pra quem é passarinho é um galho, e quando ele quebra, a gente voa”, disse.