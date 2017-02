Brusquense lançará DVD que conta a história do rock no município Eduardo Serpa começou a reunir gravações de bandas há 14 anos

Bandeira Federal foi a banda brusquense que deu ‘start’ no rock do município, após participar do festival Boca Negra, da TV Cultura -

Durante 14 anos, o baterista Eduardo Serpa, 36, montou um acervo em casa sobre todas as bandas de rock de Brusque, com fitas K7 e VHS. Com todo material, surgiu então a ideia de gravar um DVD com as músicas autorais das bandas brusquenses. O trabalho, que está em fase de finalização, receberá o nome de A História do Rock Brusquense e terá o lançamento até o início de março, no Rock Bar, com data ainda a ser definida.

O DVD de 1h30 trará 25 clipes de 35 bandas dos anos de 1984 a 2000, considerando que um clipe traz um resumo de cinco bandas. A intenção é, em breve, lançar o volume 2, com as bandas que marcaram os anos 2000 a 2010 e, em seguida, o volume 3 com bandas de 2000 a 2020.

Segundo Serpa, o objetivo é preservar a história do rock de Brusque. Músico desde 1997, ele participou de duas bandas de rock na cidade: The Bleeders e Eclipse Oculto. Com interesse próprio em conhecer as bandas brusquenses, ele começou a buscar as histórias que começaram a se perder. “Foi bastante difícil juntar todo esse material, pois muitas fitas sumiram. Mas, consegui digitalizar tudo para fazer o resgate”.

Ele ressalta que o trabalho é também uma maneira de levar o resgate histórico aos músicos que fizeram parte das bandas. “Muitos não têm mais fotos das bandas, nem mesmo as músicas que gravaram nos anos 80 e 90”.

O lançamento do DVD será aberto ao público, com um telão no local para apresentar o trabalho, que conta com clipes oficiais de algumas bandas e shows gravados por outras. No dia do evento o DVD será vendido por R$ 10. Após, será colocado à venda nas lojas de instrumentos musicais do município pelo mesmo valor. “O preço é simbólico, somente para custear minhas despesas para a execução do trabalho, com documentação do direito de uso de imagem das bandas, entre outros”.

Já todo o custo do DVD, como restauração dos áudios, vídeos e prensagem foi custeado por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, após aprovação do projeto. O trabalho de melhoria audiovisual está sendo realizado pelo Estúdio Pimenta do Reino, de Florianópolis.

Destaques

Entre as bandas, está a Bandeira Federal, responsável pelo início do período de ouro do rock do município após a participação no Festival Boca Negra, na TV Cultura, em rede nacional, conquistando o terceiro lugar. Com isso, os músicos também deram uma entrevista para a revista Bis, a principal publicação do segmento à época.

O DVD também terá a participação do clipe da banda Pulsação, de 1999, que teve a música Vício bastante tocada nas rádios e foi a primeira banda a gravar um videoclipe, lançado em uma casa noturna de Balneário Camboriú.

A Plague também aparece no trabalho como a primeira banda de Brusque que gravou um CD, pois até então todo material produzido era em fitas K7 e VHS, entre 1994 e 1995.

O idealizador do projeto revela que haverá uma dedicatória aos músicos já falecidos na introdução e contracapa do DVD. Os homenageados serão Juca Zambonetti, Marciano Imhof, Marcelo Fischer e Guina Ceccato. “Eles aparecem em clipes das bandas das quais fizeram parte e são grandes nomes do rock brusquense”, afirma Serpa.

Bandas que compõe o trabalho