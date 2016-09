Brusquense morre em acidente no interior de Nova Trento Mário Tarter, 61, deve ser velado a partir das 20h na Capela Mortuária de Dom Joaquim

Por volta das 23h30 de sábado, 10, foi registrado um acidente na estrada geral do Aguti, interior do município de Nova Trento. Nas proximidades da vila de Aguti a Polícia Militar foi acionada e constatou o capotamento do veículo Gol placas MGV 5271 de Brusque, conduzido por Mário Tarter, 61, que saiu da pista vindo a cair em um buraco de aproximadamente 12 metros.

O condutor faleceu no local e o caroneiro, Manoel França, sobreviveu com lesões leves sendo conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital de Nova Trento. O corpo do motorista foi trazido para o Instituto Médico Legal (IML) de Brusque e está sendo liberado para a família nesta tarde. O velório deve começar após as 20h na Capela Mortuária de Dom Joaquim e o sepultamento deve ocorrer na segunda-feira, 12, no cemitério do bairro Dom Joaquim.