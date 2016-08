Brusquense tem cartão de crédito utilizado em dois estados Ele recebeu uma mensagem por celular, e ao ligar para a cooperativa de crédito, descobriu a fraude

Um brusquense de 25 anos teve o cartão de crédito utilizado sem sua autorização. Ele relatou no boletim de ocorrência, na Delegacia de Polícia Civil, que recebeu uma mensagem por telefone de um crédito aprovado.

Ao ligar para a cooperativa de crédito, foi confirmado duas compras, uma no valor de R$ 1,4 mil, em uma lanchonete no estado do Recife, e outra no valor de R$ 1, em um site de filmes e séries online (Netflix), de São Paulo.