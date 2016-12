Brusquense tem carteira furtada de dentro de carro em Itajaí Fato ocorreu nesta terça-feira, 27

Uma brusquense de 29 anos comunicou que teve objetos furtados de dentro de seu veículo nesta terça-feira, 27, em Itajaí.

Ela conta que deixou o carro estacionado na avenida José Medeiros Vieira, por volta das 11 horas e quando voltou, próximo das 14h30, percebeu que a porta do lado do carona não estava abrindo com a chave e o miolo da fechadura estava trincado, como se alguém tivesse forçado.

Quando ela entrou no carro, percebeu que estava diferente do jeito que costuma deixar e, então, desconfiou que alguém tivesse entrado no carro.

Ela havia deixado a carteira no porta luvas e quando foi verificar não estava mais lá. Na carteira havia cartões e documentos dos filhos e ainda R$ 80.