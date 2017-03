Brusquense tem roseira de 3,5 metros plantada em seu quintal Berta Teresinha Becker Mafra, moradora do Santa Rita, conta que molha a planta com água de esterco de galinha

O leitor Daniel Mafra fez o registro da bela roseira de 3,5 metros de sua mãe, Berta Teresinha Becker Mafra. A moradora da rua Luiz Bruns, no bairro Santa Rita, vem cuidando da planta desde maio do ano passado. Ela não sabe explicar ao certo o que aconteceu para a roseira crescer tanto, mas acredita que tenha cortado em alguma lua propicia. Além disso, ela também trata a roseira com água de esterco de galinha, o que segundo ela deve ter influenciado no crescimento. Nem o fato de ter sido plantada em meio à brita foi um empecilho.

Na foto, Berta está segurando a escada e Maria Lidia Gomes, faxineira da casa, brinca que contará a flor. A moradora, orgulhosa, conta ainda que mais quatro brotos surgiram e que provavelmente dentro de sete dias devem desabrochar. “Vou deixar crescendo pra ver no que vai dar”.