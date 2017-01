Brusquense vence etapa do Sul Brasileiro de Tênis Bernardo Fuckner foi campeão da segunda fase do torneio

O tenista Bernardo Fuckner, de Brusque, fez bonito ao participar do Circuito Sul Brasileiro de Tênis, no último fim de semana. Ele se sagrou campeão na segunda etapa, tanto em dupla quanto em simples. Já na primeira etapa ele ficou vice-campeão em simples.

As duas etapas ocorreram na capital do estado. Agora, Bernardo jogará as terceira e quarta etapas do Sul Brasileiro, que serão realizadas entre os dias 15 e 23 deste mês, em Novo Hamburgo (RS).

Fuckner tem o desafio de manter a boa performance neste ano, após um 2016 cheio de conquistas. Ele tem o patrocínio de Macpaul Cosméticos, Dr. Marcos Staack, Posto Reis e Babolat.