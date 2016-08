Brusquenses pagam para ir à Jornada Mundial da Juventude, mas não recebem passagens As duas moradoras de Brusque registraram boletim de ocorrência, na semana passada

Duas moradoras de Brusque registraram boletim de ocorrência por suspeita de terem sido vítimas de uma fraude, na semana passada. Elas contrataram um pacote para ir à Jornada Mundial da Juventude – que será realizada na Cracóvia, Polônia, entre terça, 26, e sexta-feira, 29 -, mas não receberam as passagens aéreas. Além disso, não conseguem contato com a empresa, de São Paulo, desde o dia 19.

Larissa Zambonetti e Ana Carolina Angioletti, ambas com 21 anos, fazem parte da Paróquia Santa Teresinha, de Brusque. As duas queriam ir à Jornada Mundial da Juventude e buscaram o auxílio da Arquidiocese de Florianópolis para saber como fazer para ir. Segundo elas, indicaram-lhes que contratassem a Nômade Turismo, empresa sediada em Piracicaba (SP). Foi o que elas fizeram, junto a outras pessoas, um grupo de cerca de 20 pessoas.

Isso aconteceu em março. Após consultas, as duas assinaram os contratos que incluíam os seguintes serviços: passagens aéreas até a Polônia, estadia por nove dias em hotel com as refeições incluídas. O custo foi de R$ 10 mil cada uma. Ana afirma que os documentos foram enviados por e-mail e devolvidos devidamente assinados e autenticados em cartório.

Até aí, as duas e o grupo de jovens católicos da Arquidiocese de Florianópolis estavam tranquilos. No entanto, os problemas começaram assim que o primeiro boleto foi pago. De acordo com elas, a agência não deu baixa nos pagamentos e por isso a dívida permanecia em aberto.

“Quando começou a chegar perto, começamos a ligar”, afirma Larissa. As duas fiéis brusquenses ficaram preocupadas porque a data de embarque se aproximava e as passagens não chegavam. Ana diz que chegaram os agasalhos e as roupas da Jornada, mas os tíquetes aéreos não. Ela ligava todos os dias, mas nem sempre o telefone era atendido na agência de turismo. O prazo acabou na semana passada, quando todos os outros já haviam embarcado.

Segundo Larissa e Ana, desde terça-feira última, 19, ninguém mais atende o telefone na agência de turismo. Ana conseguiu entrar em contato com um estabelecimento comercial em Piracicaba que fica perto da Nômade. “Disseram que desde terça não abrem mais”, afirma.

Depois disso, segundo Ana, chegou um e-mail comunicando o cancelamento da viagem, mesmo sem o consentimento delas. A justificativa apresentada foi que o grupo da arquidiocese não estava de acordo com a norma. Entretanto, ela questiona a afirmação porque os pagamentos foram aceitos normalmente.

Sem resposta, elas foram à Polícia Civil e registraram boletim de ocorrência na quinta-feira, 21. Larissa diz que reuniu a documentação e irá acionar a agência na Justiça e no Procon para tentar reaver os R$ 10 mil. Ana também já juntou os documentos para contratar um advogado.

Nômade Turismo

A Nômade Iberoamericana Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda já responde a seis processos por diferentes razões na Justiça do Estado de São Paulo. Recentemente, em 8 de março, foram abertos três ações contra a empresa, sendo todos por direito do consumidor. Não há detalhes. A empresa também responde a dois processos para “rescisão de contrato e devolução do dinheiro” e outro por danos morais.

A reportagem tentou contato com a Nômade no telefone informado no site da empresa, mas sem sucesso. Também tentou outro número e no celular do responsável pela agência, também sem resposta.

A Arquidiocese se manifestou por meio de nota. “Em fevereiro de 2015, o Setor Juventude da Arquidiocese de Florianópolis tomou conhecimento do projeto “JMJ Cracóvia 2016 Eu Vou”, da agência Nômade Turismo e Kahal Católicos Entretenimento Editora e Projetos, ambos de Piracicaba (SP), para peregrinação à Jornada Mundial da Juventude, na Polônia”, diz.

“A contratação da agência, a negociação do pacote e toda competência jurídica e financeira, foi tratada diretamente entre o peregrino e a agência. Muitos passageiros que contrataram o serviço da agência Nômade embarcaram e já estão na Polônia. Não sabemos o que possa ter ocorrido em casos específicos de pessoas que tiveram problemas com a contratada”, completa.