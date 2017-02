Brusquenses são presos por tráfico de drogas em São José PM de Brusque recebeu denúncias da transação e contou com apoio do Bope para realizar o flagrante

Três brusquenses foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite de sábado, 4, na BR-101, em São José.

A Polícia Militar de Brusque recebeu informações de que havia uma possível transação de drogas do município para a grande Florianópolis. Com apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), os policiais abordaram o veículo suspeito, um Ford Ka, preto.

Durante a revista no carro, foi encontrado no porta-malas um pacote com 92 comprimidos de ectasy e um torrão de maconha.

O trio foi identificado como Gisele Galiza, 25 anos, Larissa Imhof, 22, e Irlan José Maciel Peixoto, 20. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de São José.