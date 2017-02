Cachoeiras: quando a palavra do Verão é água

O Vale do Itajaí é especialmente rica em riachos, rios, quedas d’água e cachoeiras incrustadas na mata. Um verdadeiro convite a um passeio gelado e revitalizante. E, num raio de poucos quilômetros a partir de Brusque é possível encontrar inúmeras cachoeiras, algumas conhecidas e exploradas e, outras, ainda desconhecidas e sem qualquer tipo de estrutura para receber visitantes, então a dica é levar água, repelente, protetor solar e algum alimento. Quais delas você já conhece?

Blumenau: Parque da Nascentes

Inserido numa área de preservação de aproximadamente 57 mil hectares, o Parque Nacional da Serra do Itajaí envolve 9 municípios catarinenses, dentre eles Blumenau, Botuverá, Gaspar e Guabiruba. Dentro do Parque existem inúmeras cachoeiras, mas atualmente a principal área de uso público dentro do Parque é o Setor Nascentes, aberto nos fins de semana com visitação das 08:00 às 17:00 mediante prévia autorização

Botuverá: Recanto Feliz e Cachoeira do Venzon

O Recanto Feliz é uma das atrações mais procuradas, e dispõe de uma grande área verde destinada ao lazer e à prática de esportes em contato com a natureza. Uma das cachoeiras tem 75 metros de queda d’água, uma das maiores da região. O espaço, desenhado por trilhas ecológicas, cachoeiras, cascatas e piscinas naturais é aberto ao público. Formada por quatro quedas, a Cachoeira do Venzon também é bastante procurada em Botuverá.

Brusque: Cachoeira Cristalina

Um destino para passear com amigos e família, o trajeto até a Cristalina oferece vistas incríveis e contato com a natureza. A cachoeira é pouco conhecida e, segundo alguns, isso deixa o passeio ainda mais interessante, pois é como se aquele paraíso se tornasse particular no momento em que se está lá. Mas atenção: normalmente só carro com tração consegue ter acesso a este pedaço de paraíso, pois a estrada que leva à Cachoeira possui muitos buracos e pedras por quase todo o percurso.

Camboriú: Cachoeira Seca

De beleza natural e encantadora, a Cachoeira Seca possui 20 metros de altura, 500 metros de comprimento e 6 metros de profundidade. Ao longo de sua extensão há seis quedas d’água e o conjunto de cascatas chama a atenção pela qualidade da água. Localizada na Mata Atlântica, na Estrada Geral dos Macacos, a cachoeira impressiona pela rara beleza.

Gaspar: Rota das Águas

Em Gaspar fica localizada a Rota das Águas. Os parques aquáticos, com piscinas de águas naturais e tobogãs, fazem a alegria de crianças e adultos de todas as idades. A maioria possui estrutura que oferecem restaurantes, lanchonetes e churrasqueiras e alguns deles possuem trilhas ecológicas que levam às cachoeiras. São oito parques aquáticos e cachoeiras. Um dia é pouco para conhecer todas as atrações.

Guabiruba

Para hidratar ou refrescar o corpo, sem dúvida alguma, a palavra do verão é água. E Guabiruba é referência quando o assunto é água natural e abundante. O município, atento ao risco que a água pode oferecer, providenciou a instalação de orientativas nas proximidades de cachoeiras e rios que recebem banhistas neste período do ano.

Dentre as inúmeras cachoeiras, as mais conhecidas são a do Rio da Figueira, das Águas Cristalinas, da Lorena e a Cachoeira do Zimmermann.

Para os amantes da natureza, são muitos lugares incríveis que vale a pena conferir.

Mas, como com a Natureza não se brinca, é bom tomar alguns cuidados, como: não nadar sozinho, não ingerir bebidas alcoólicas antes de entrar na água e nem se banhar após as refeições. E, se avistar uma pessoa se afogando, lance objetos flutuantes e em casos de emergência ligue para o Corpo de Bombeiros.