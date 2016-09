Cachorros abandonados são encontrados desnutridos, em residência Tutor havia se mudado há uma semana e deixou animais sem alimentos no local

Após uma denúncia, uma voluntária da Acapra encontrou dois cachorros abandonados, em uma residência no bairro Dom Joaquim. Segundo registro do boletim de ocorrência na Delegacia de Políca Civil, o caso ocorreu no fim de agosto.

Conforme a denúncia, o tutor dos animais havia se mudado há uma semana e os deixou na casa, sem alimentos. Ao ir ao local, a voluntária confirmou a situação.

Ela relata que os cachorros estavam em estado de desnutrição, em que os ossos já estavam aparecendo. Eles foram resgatados, levados para outro voluntário e permanecem em tratamento.