Caixa Econômica adere à greve dos bancários Além das duas agências em Brusque, outros quatro bancos também adotaram a medida na região

Após assembleia realizada na manhã dessa terça-feira, 30 de setembro, com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brusque, as duas agências da Caixa Econômica Federal – a central e a localizada no bairro Santa Rita – da cidade aderiram à greve dos bancários. A paralização é por tempo indeterminado e, segundo o presidente do sindicato, Mário Luiz Dada, é possível que outros bancos também adotem a medida. Na região, houve a adesão nas agências do Banco do Brasil em Tijucas e Nova Trento, e das unidades da Caixa Econômica Federal em São João Batista e Tijucas.

A principal reivindicação é o reajuste salarial da categoria de 12,5%, negada, até o momento, pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). O órgão, entretanto, oferece 7,35%, o que foi rejeitado pelo sindicato na oitava rodada de negociações, realizadas desde agosto, período em que começou a revisão salarial da categoria. Dada afirma que não há indicativos de uma próxima rodada, tendo em vista que ambas as partes não entraram em consenso sobre o índice de reajuste. “A greve é por tempo indeterminado e também não há previsão de uma nova rodada. Até agora nada foi acertado, pois ofereceram (Fenaban) um índice muito baixo, apenas repondo a inflação do período. O último reajuste foi ano passado de 8% para uma inflação de 6,5%, a mesma desse ano. Tem que se levar em consideração também que o lucro dos bancos aumentou em 17,7% em relação a cada bancário”.

Demais reivindicações

Além do reajuste salarial, o sindicato exige mais funcionários nas agências. “Mais bancários, menos fila. Queremos uma melhor qualidade de atendimento, sem o dano moral exigindo de cumprimento de metas e mais gente para atender. A população até fica insatisfeita com o bancário em função de não ter gente para atender. Com mais funcionários, a qualidade de atendimento melhorará”, explica Dada, informando também que, apesar da greve ter sido decidida em assembleia geral, cabe aos funcionários de cada agência a votação para adesão.

Serviços internos, exceto o setor administrativo das agências da Caixa, não estão em funcionamento. Os serviços disponíveis são através de lotéricas e do auto atendimento.