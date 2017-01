Câmara de Guabiruba aprova reajuste 7,64% aos professores Projeto acompanha lei federal que aumenta o salário base do magistério

Na primeira sessão de 2017 a Câmara de Vereadores de Guabiruba aprovou o reajuste do piso salarial dos professores da rede municipal. A sessão foi extraordinária, por solicitação do prefeito Mathias Kohler, que realizou um pedido de urgência para a tramitação da matéria.

A base de salário do magistério guabirubense recebeu uma adequação de 7,64%, ou seja, de R$ 2.135,64 irá para R$ 2.298, 80. O projeto acompanha decisão de lei federal proposta pelo Ministério da Educação. O valor aprovado é acima da inflação acumulada de 2016, que foi de 6,29%.

A sessão chamou atenção pela sua curta duração. Em dez minutos, os nove vereadores presentes decidiram de maneira unânime pela aprovação. O único questionamento foi do vereador Haliton Kormann, que perguntou se o projeto previa bonificações e encargos da classe com base neste salário atualizado ou no anterior. Waldemiro Dalbosco, vice-presidente da Câmara, respondeu que não e que este assunto será discutido futuramente.

Dalbosco lembrou também que a aprovação do reajuste no piso salarial dos professores em nada tem a ver com o período de data-base dos servidores municipais, que será em março. “Neste mês haverá discussão entre membros do sindicato, do Legislativo e do Executivo para definir as questões salariais do magistério para 2017, o que estamos fazendo aqui é apenas a aprovação do piso conforme lei federal”.