Câmara de Tubarão reduz custos com base em modelo de Brusque Orçamento do Legislativo brusquense foi utilizado como parâmetro para corte de despesas no município do Sul

População foi à sessão da Câmara pedir a aprovação do projeto; cartazes trazem comparativos entre as duas Câmaras -

Com base em relatórios sobre as despesas da Câmara de Brusque, o Observatório Social de Tubarão (OST) conseguiu mobilizar a população do município do Sul a pressionar os vereadores de lá a reduzirem quase à metade o Orçamento previsto para 2017.

Segundo o diretor-executivo do Observatório Social de Brusque (OSBr), Evandro Gevaerd, anualmente a entidade faz levantamento sobre os gastos das Câmaras de Vereadores das 25 maiores cidades de Santa Catarina. No ano passado, constatou-se uma discrepância muito grande entre os gastos das Câmaras de Brusque e Tubarão, municípios que tem o mesmo porte populacional.

Em 2016, por exemplo, a Câmara de Tubarão gastou mais de R$ 10 milhões, enquanto que na de Brusque foram R$ 5 milhões. O OST resolveu pedir dados ao Observatório Social de Brusque para comparar as despesas das duas Câmaras. Esses dados mostraram a discrepância entre os Legislativos: enquanto em Brusque há 24 servidores, em Tubarão eram quase 100.

Com a comparação em mãos, o OST propôs à Câmara de Tubarão redução de despesas. Um estudo feito pela entidade junto à assessoria da Câmara chegou ao consenso de que com R$ 6 milhões se poderia tocar as atividades em 2017. O orçamento previsto anteriormente era de R$ 11 milhões.

Entretanto, houve resistência da maior parte dos vereadores, que só aprovaram a redução de receitas depois de sofrerem pressão popular, com a população indo até as sessões legislativas para cobrar a aprovação do projeto.

“Agora vão ter que reduzir e se adequar a uma estrutura menor, porque não pode gastar tanto assim”, afirma Gevaerd.

Medidas adotadas

Conforme o comparativo feito pelo Observatório Social de Brusque e de Tubarão, a maior parte dos gastos são com folha de pagamento. Em 2015, por exemplo, a Câmara de Brusque gastou R$ 4,4 milhões com pessoal; a de Tubarão, por sua vez, gastou quase o dobro: R$ 8,3 milhões.

Durante os estudos para propor as mudanças, o OST descobriu que o Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC) já havia recomendado à Câmara de Tubarão, por meio de uma auditoria interna, que reduzisse o número de seus comissionados. No ano passado eram 64, os quais passaram a 13 em 2017, o mesmo número de servidores efetivos.

Além disso, o Legislativo teve que reduzir de 12 para quatro o número de servidores terceirizados, assim como reduzir de 12 para seis horas diárias o tempo de funcionamento da Câmara.