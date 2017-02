Cantor do hit Deu Onda, MC G15 se apresenta em Balneário Camboriú Show será realizado na casa noturna Woods, no dia 9

O MC G15 se apresenta na casa noturna Woods, em Balneário Camboriú, no dia 9, quinta-feira, às 23h.

Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 100 e estão à venda no site Ingresso Nacional.

O MC é intérprete do funk-chiclete Deu Onda, música que domina as rádios e os serviços de streaming. O som virou meme nas redes sociais e caiu nas graças de celebridades como Anitta, Wesley Safadão e do jogador Neymar, especialmente pelo seu refrão polêmico.