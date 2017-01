Carlos Renaux abre inscrições para escolinha de futebol feminino Meninas de 12 a 16 anos já podem inscrever-se na modalidade; treinos iniciam na próxima semana

O esporte mais amado do Brasil desperta cada vez mais o interesse do público feminino, e na próxima semana as meninas que desejam aprender o futebol em Brusque terão essa oportunidade. Estão abertas as inscrições para a recém-formada escolinha de futebol feminino do Clube Atlético Carlos Renaux, que terá seus primeiros treinos no próximo dia 1º de fevereiro.

Os interessados podem inscrever aspirantes a jogadoras de 12 a 16 anos na secretaria do clube, que fica no estádio Augusto Bauer e é aberta em horário comercial. As aulas serão na quarta-feira, nos períodos matutino (das 9h30 às 11h) e vespertino (das 15h30 às 17h), e também no sábado das 10h30 às 11h45.

Ideia partiu dos pais

O coordenador de futebol e das escolinhas, Robson Machado, o Bob, revelou que a iniciativa surgiu após o pedido de uma mãe. “Ela tem duas filhas e fez essa solicitação para a gente no ano passado, se poderíamos ter escolinha de futebol feminino. Apostamos nessa ideia e graças a Deus está dando certo”.

Bob se refere à boa procura pela escolinha até o momento. Segundo ele, há inscrição de meninas todos os dias, principalmente depois de uma publicação em página oficial do clube no Facebook na segunda-feira, 23. “Devagarinho estamos com essa procura, já contamos com inscritos até de bairros distantes. O desafio é grande porque é nosso primeiro ano, e sabemos que o trato é diferente do que com os meninos, por isso vamos contar com profissional capacitado”, completa.

Projeto aprovado

Um dos pais a aprovar a iniciativa foi Cleyber Lucio Alves, que inscreveu ontem a filha de 14 anos, Yane Lucília Alves, para a escolinha do Renaux. Segundo ele, a paixão pelo futebol vem de família. “Isso acompanha desde a bisavó dela, que foi cozinheira do Carlos Renaux e também lavava as roupas dos atletas, com minha sogra acompanhando. Elas viveram o esporte, e passaram isso para minha filha que hoje é apaixonada por futebol”.

Segundo Alves, Yane não perde uma quarta-feira ou domingo de futebol. Essa paixão motivou a jovem a começar a vestir as chuteiras, participando inclusive do Moleque Bom de Bola com a Escola Paquetá. Agora ela pode aprimorar sua técnica com a escolinha do Vovô do Futebol Catarinense “Eu acho que o esporte é fundamental, não só pelo lado social mas também pela cultura e pela saúde, além de estar participando de um clube. Ela é muito participativa e gosta da convivência com outras pessoas, isso é muito importante”, completa.