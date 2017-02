Carnês de IPTU de Guabiruba serão distribuídos de 20 de fevereiro a 3 de março Os carnês podem ser retirados no Salão Cristo Rei, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h

De 20 de fevereiro a 3 de março os carnês do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de Guabiruba estarão disponíveis para retirada no Salão Cristo Rei, no Centro da cidade, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. No entanto, quem tiver acesso à internet pode imprimir o seu já a partir desta segunda-feira, 13, no site da prefeitura (banner Imprima aqui seu carnê).

O reajuste do IPTU neste ano foi de 7,87% conforme variação aproximada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O cidadão deve verificar qual é a melhor forma para quitar seu imposto. Se o pagamento for à vista e até 15 de março, a Prefeitura oferece um desconto de 20%. Se for quitado em cota única até 15 de abril, o desconto é de 10% e se for até 15 de maio, o contribuinte paga o valor do imposto sem descontos e sem acréscimos.

Como ocorre anualmente, há possibilidade de parcelamento em até cinco vezes, desde que a parcela seja igual ou superior a R$ 50. Conforme o diretor de Tributos, Wander Knihs Dias, as isenções devem ser requeridas anualmente e nos casos em que forem verificadas inconsistências no lançamento, o contribuinte deve informar o Setor de Tributação da Prefeitura de Guabiruba.

“Nos últimos anos, a entrega era feita nas escolas da rede municipal. Neste ocorre esta mudança para o Salão Cristo Rei para evitar transtornos de deslocamentos desnecessários naqueles casos em que o contribuinte possuía móveis em mais de um bairro. O carnê também ficou disponível mais tarde, pois tivemos uma migração de sistema no início de 2017”, ressalta o diretor.

Quase 12 mil carnês de IPTU serão distribuídos e a receita orçada para 2017 é de aproximadamente R$ 2,1 milhões. Mais informações pelo telefone 3308-3100 com o Setor de Tributação.