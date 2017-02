Carole, a rainha

O trocadilho aí acima é indesculpável, eu sei. Mas não deu para resistir a prestar homenagem a Carole King. Por que? Acompanhe..

Ela pegou uma música que tinha escrito e lançado no começo dos anos 80, One Small Voice, e lançou uma nova versão agora. A pertinência da coisa é que a letra da música cita aquela velha fabula da Roupa Nova do Emperador, lembra? O imperador, no caso… é, claro, Trump.

Ela explica: “em 21 de janeiro de 2017, homens, mulheres e crianças de todas as idades, com variadas visões políticas, marcharam pacificamente na Marcha das Mulheres em sete continentes ao redor do mundo. Eu marchei durante uma tempestade de neve em Stanley, Idaho (população, 63) com 29 outras pessoas, ou seja, metade da cidade. Eu carregava um cartaz feito à mão que dizia “One Small Voice” porque eu nunca deixei de acreditar que uma voz pequena, mais milhões de outras vozes pequenas, é exatamente como mudamos o mundo.” E completa: “estou deixando a gravação atualizada de One Small Voice disponível para todos porque ela levará a força e a persistência de muitas vozes pequenas para superar as mentiras da voz mais alta, com nossa mensagem de verdade, dignidade e decência”.

Como não admirar essa mulher?

Para cantar junto…

The Emperor’s got no clothes on

No clothes? That can’t be he’s the Emperor

Take that child away

Don’t let the people hear the words he has to say

One small voice

Speaking out in honesty

Silenced, but not for long

One small voice

Speaking with the values we were taught as children

So you walk away and say, Isn’t he divine?

Don’t those clothes look fine on the Emperor?

And as you take your leave, you wonder why you’re feeling

So I’ll-at-ease don’t you know?

Lies take your soul

You can’t hide from yourself

Lies take their toll on you

And everyone else

One small voice speaking out in honesty

Silenced, but not for long

One small voice speaking with the values we were taught as children

Tell the truth

You can change the world

But you’d better be strong

The Emperor’s got no clothes on, no clothes

He doesn’t want to know what goes on, though everyone knows

The Emperor’s got no clothes on

The Emperor’s got no clothes on

One small voice can change the world

But you’d better be strong