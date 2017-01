Carro capota após caminhão cortar a frente e fugir, na rodovia Ivo Silveira Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, na entrada da empresa Recicle

Um carro Gol, de Brusque, capotou na rodovia Ivo Silveira, no bairro Volta Grande, na tarde desta terça-feira, 10. O motorista Gustavo Kistner, 20 anos, estava sozinho no veículo, que seguia sentido Brusque a Gaspar.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Azambuja com escoriações leves.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista relatou que seguia pela rodovia quando um caminhão saiu da entrada da empresa Recicle, cortou a frente para ir em direção a Brusque.

Com isso, o veículo Gol colidiu na lateral do caminhão, capotou e parou poucos metros a frente. O motorista do caminhão não parou para prestar socorro.