Carro é furtado enquanto dono sai para caminhar na Beira Rio Crime aconteceu nesta quarta-feira à noite

Um homem estacionou o seu Fiesta Sedan, placas MCQ-8945, de Brusque, por volta de 19h na avenida Bepe Rosa, a Beira Rio.

Ele foi caminhar, e quando voltou após uma hora o carro havia sido levado. Ele acionou a PM e registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Furto em Azambuja

Outro Fiesta, placas MDY-0566, de Brusque, foi furtado no pátio do Santuário de Azambuja no mesmo dia.

A proprietária contou que foi à missa e percebeu o furto quando voltou, por volta de 20h30.