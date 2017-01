Carro é furtado na garagem de casa durante viagem do proprietário Vizinho, que está vigiando local, percebeu o crime na manhã de domingo

Um veículo Fiesta Street, azul, placas IKU-2346, de Três Barras do Paraná (PR), foi furtado na garagem de uma casa da rua Guilherme Steffen, no bairro Steffen. O crime aconteceu na madrugada de domingo, 22, e o vizinho percebeu pela manhã.

O boletim de ocorrência foi registrado pelo vizinho, que ficou com a incumbência de vigiar o veículo enquanto o proprietário está em viagem no Paraná.

Ele relatou para a Polícia Civil que passa diariamente para observar o local. No entanto, no domingo foi surpreendido com o furto e avisou o dono assim que percebeu o crime.