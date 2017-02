Carro fica destruído em acidente na rodovia Antônio Heil Apesar do forte impacto, os ocupantes do veículos passam bem

Um caminhão de fretes e um Celta vermelho, ambos de São João Batista, se envolveram em acidente de trânsito por volta das 15h30 desta segunda-feira, 13, na rodovia Antônio Heil, próximo ao pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, no Centro II.

Segundo informações do condutor do caminhão, o Celta estava em alta velocidade e colidiu na traseira do veículo. No carro também estava uma criança.

O motorista do Celta sofreu um corte na cabeça, mas passa bem. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e conduzido ao Hospital Azambuja. O condutor do caminhão e a criança não tiveram ferimentos.

A frente do carro ficou completamente destruída com a força do impacto.