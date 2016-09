Cartão é clonado e jovem tem prejuízo de R$ 600 Em filmagem se observou que homem fez saque com cartão da vítima, no Santa Rita

Uma jovem de 24 anos teve uma surpresa desagradável ao tentar realizar uma operação no caixa eletrônico do Banco do Brasil, no bairro Santa Rita, na quarta-feira, 31. Ela conta que viu que o cartão bancário estava com a senha bloqueada e ao conversar com a gerente, foi mostrada as imagens das câmeras de monitoramento.

Na filmagem observou-se um homem fazendo um saque no valor de R$ 600 com a senha de letras da jovem. Porém, ela afirma que está em posse do cartão, por isso acredita que foi clonado.