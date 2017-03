Cartório inicia planejamento para a revisão do eleitorado da região Eleitores de Brusque, Guabiruba e Botuverá terão prazo para comparecer ao local e atualizar seus títulos

Os servidores do Cartório Eleitoral já se preparam para iniciar o processo de revisão do eleitorado em Brusque, Guabiruba e Botuverá para implantação da biometria. No mês passado, foi realizada uma reunião com os prefeitos dos três municípios, representante da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) e presidentes das Câmaras de Vereadores para tratar sobre o assunto.

De acordo com o chefe de cartório da 86ª Zona Eleitoral de Brusque, Guilherme Benedet, o município está entre os escolhidos para realizar a revisão do cadastro biométrico neste ano. Para isso, o cartório precisará realizar uma força-tarefa, já que a demanda de trabalho será crescente.

“Realizamos a reunião para pedir apoio do poder público na questão de pessoal. Só os servidores do cartório não darão conta de fazer a revisão, já que juntando os três municípios, ultrapassamos os 100 mil eleitores”, diz.

Ainda não há uma data definida para iniciar a revisão do eleitorado, mas segundo ele, é provável que o recadastramento ocorra de abril a dezembro. “As pessoas costumam deixar tudo para última hora, então com certeza teremos movimento mais para o fim do período, por isso, já estamos nos organizando”.

Para a revisão, além do trabalho na sede do cartório, haverá um posto de atendimento em local ainda a ser definido. O mais provável é a antiga sede do cartório, na avenida das Comunidades, ao lado do Banco do Brasil. “Ainda estamos aguardando uma definição do Tribunal Regional Eleitoral sobre o local, porque se for no nosso endereço antigo, precisamos de uma reestruturação no espaço”.

A revisão

A revisão do eleitorado é necessária porque a meta do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC) é adotar o sistema biométrico em todo o estado. Para isso, todos os eleitores de Brusque, Guabiruba e Botuverá deverão procurar o cartório eleitoral para fazer a biometria.

Apesar de ainda não haver uma data para a revisão nos três municípios, quem quiser se antecipar e evitar filas já pode procurar o cartório para atualizar o cadastro, basta levar documento de identidade, o título de eleitor e comprovante de residência recente. Quem não comparecer para realizar o cadastro biométrico no prazo estipulado pela Justiça Eleitoral terá o título de eleitor cancelado.