Casal de Botuverá completa 70 anos de casado Germano e Rosvita Colombi celebraram sete décadas de união com festa no domingo

O casal Germano e Rosvita Colombi, 98 e 91 anos respectivamente, comemorou 70 anos de casamento ontem – a chamada bodas de vinho – com uma bela festa que reuniu amigos e familiares no Lageado Alto, em Botuverá.

Descendentes de italianos, eles se conheceram ainda crianças, pois suas famílias eram vizinhas. Na juventude, os primeiros encontros eram depois da missa, aos domingos.

O neto do casal, Guilherme Colombi, conta que no início, o pai de Rosvita achou o romance estranho já que Germano era sete anos mais velho, no entanto, com o tempo o amor prevaleceu e tudo deu certo.

O casamento foi no dia 9 de janeiro de 1947, em uma quinta-feira, na igreja São José, em Botuverá. A ideia do casal era casar no aniversário de Germano, dia 8 de janeiro, porém, nesta data já tinha outro casamento agendado, então a cerimônia aconteceu um dia depois.

Depois da cerimônia, os noivos foram para a festa em uma carroça enfeitada e os convidados seguiram atrás. Rosvita lembra que no almoço tinha carnes de galinha e porco, arroz, macarrão, e também cuca, orelha de gato e doce. “Eles contam que tomaram um garrafão de 36 litros de vinho de laranja, mas ninguém ficou bêbado e dançaram até as cinco da madrugada do outro dia”, diz o neto.

Após um ano e meio de casamento, nasceu a primeira filha do casal. Ao todo, eles tiveram 12 filhos, no entanto, um faleceu ainda criança. Dos 12 filhos, oito nasceram em casa, pelas mãos da parteira do bairro, a própria mãe de Rosvita.

O casal sempre viveu tranquilo. No começo, Rosvita trabalhava em casa. Ela cuidava da plantação de cana-de-açúcar, milho, arroz, feijão e aipim e fazia farinha de mandioca e açúcar no engenho movido a boi. Já Germano ajudou a abrir muitas estradas da região.

Quando completaram 10 anos de casados, o casal decidiu plantar fumo. “Toda família ajudava no cultivo, eles viveram assim por 36 anos e depois os filhos continuaram por mais alguns anos”, conta o neto.

O segredo para o sucesso de um casamento, segundo eles, é a fé em Deus, respeito e paciência um com o outro.

Germano e Rosvita levam uma vida pacata, sempre na companhia dos filhos, netos (28) e bisnetos (17), que enchem a casa aos fins de semana observando sempre o exemplo de amor e companheirismo dos dois.