Casal é atropelado ao tentar cruzar a rua Santa Cruz, no Águas Claras Motorista admitiu que bebeu e não aceitou fazer o teste do bafômetro

Por volta das 21h30 deste domingo, 4, um casal foi atropelado na rua Santa Cruz, bairro Águas Claras, por um Peugeot 307 de cor prata e placas de Brusque.

As vítimas, um homem de 53 anos e uma mulher de 48 estavam cruzando a via quando foram surpreendidas pelo veículo que seguia no sentido Centro ao bairro. O socorro foi prestado por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu e encaminhadas ao Hospital Azambuja.

Segundo relatório do Corpo de Bombeiros, o homem estado consciente ao ser socorrido, mas um pouco confuso, apresentava contusão no rosto e no ombro direito e ferimentos pelo corpo. Já a mulher foi atendida pelo Samu e não teve as condições em que foi socorrida divulgadas.

O motorista do veículo, um homem de 26 anos, que não teve o nome revelado por questões judiciais, permaneceu no local do acidente, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas admitiu aos policiais que ingeriu bebida alcoólica após o almoço. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e o veículo apreendido e enviado ao pátio.

O delegado plantonista decidiu não autuar o motorista em flagrante. Ele foi ouvido e responderá por lesão corporal culposa. A decisão foi embasada pelo fato do motorista não apresentar sinais alterados que indicassem embriaguez e ter permanecido no local.