Casal suspeito de furtar celulares é procurado pela polícia Quem tiver informações sobre o paradeiro do casal deve denunciar para o 197

A Polícia Civil de Brusque divulgou a imagem do casal que foi flagrado, pelas câmeras de monitoramento, furtando celulares em uma loja da avenida Cônsul Carlos Renaux, no Centro. O crime aconteceu no dia 12 de janeiro.

Os dois teriam furtado do estabelecimento três aparelhos. Caso alguém tenha informações sobre o paradeiro e a identificação do casal, deve informar à polícia por meio de denúncia anônima e sigilosa, pelo telefone 197.