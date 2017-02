CBF proíbe arquibancada metálica e Brusque terá que rever distribuição de ingressos para jogo contra Corinthians Presidente do clube está reunido com a Federação Catarinense de Futebol para reorganizar a divisão de espaço no Augusto Bauer

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou ao Brusque Futebol Clube que não autoriza o uso de arquibancadas metálicas no estádio Augusto Bauer, na partida contra o Corinthians, que será realizada na próxima quarta-feira, 1º, pela segunda fase da Copa do Brasil. O presidente do Brusque, Danilo Rezini, está neste momento reunido com executivos da Federação Catarinense de Futebol (FCF) para tratar do assunto. Ele informou que o clube foi pego de surpresa pela notícia, comunicada pela CBF na tarde desta quarta-feira, e imediatamente foi até a FCF para resolver o assunto. "Vai dar tudo certo", garante o presidente, "só que é um fato novo e estamos reestruturando todo o projeto da quantidade de pessoas, estamos tentando equacionar". Rezini espera sair da reunião já com uma solução para o assunto. Ele afirma que, de concreto, o que se pode garantir é que a capacidade de torcedores diminuirá em cerca de mil pessoas, pois a arquibancada extra está descartada. Ele ainda não confirma o início da venda de ingressos, que estava programado para esta quinta-feira, 23, mas afirma que terá uma resposta na noite desta quarta-feira, após a reunião. Ingressos

A princípio, a venda de ingressos para o jogo contra o Corinthians se iniciará às 13h desta quinta-feira, 23. O único ponto de venda de ingressos fica na praça de alimentação da Havan de Brusque. O setor geral, descoberto, que tradicionalmente tem o valor mais barato, custa R$ 100. Na arquibancada coberta, o preço será de R$ 150. Por fim, as cadeiras cobertas sairão por R$ 200.