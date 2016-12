CDL realiza sorteio da promoção Comprar Aqui dá Sorte Beatriz Schweder foi a ganhadora do carro 0km

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque sorteou no fim da tarde desta sexta-feira, 23, os cupons da promoção Comprar Aqui da Sorte. Foram mais de 1,5 milhão de cupons preenchidos por clientes de toda a região.

O sorteio foi realizado na praça Barão de Schneeburg e contou com a presença de um bom público, todos ansiosos para conhecerem os vencedores deste ano. O ganhador da moto 0km foi Flavio Sapelli, que cliente da Loja Eliana. Já o Fiat Uno Vivace 1.0 foi para Beatriz Schweder, cliente da FS Cicle Bike Center.

Também foram sorteados os ganhadores dos dez vale-compras de R$ 500. O presidente da CDL, Michel Belli, destacou o sucesso de mais uma promoção. “Tivemos um grande número de participantes. As lojas que não aderiram a promoção este ano já nos procuraram para fazer parte o ano que vem porque o cliente já entra na loja pedindo pelos cupons”, diz.

A entrega da moto e do carro será realizada no fim do mês de janeiro, após os trâmites burocráticos.

Confira os vencedores:

Carro 0km

Beatriz Schweder – FS Cicle Bike Center

Moto 0km

Flavio Sapelli – Loja Eliana

Vale-compras:

Agrokohler – Móveis Modesto

Marcos Antônio Tamanini – Lemus Calçados

Carla Jerusa Furbringer Silva – Cia Fashion Modas

Gabriela Machado – Trekos e Badulaques

Ronaldo Otero – Ótica Moderna

Fernanda Barbosa – Lemus Calçados

Deivisson Nervis – Tecnobrisa

Marcia Maestri – Cia Fashion Modas

Giancarlo Samori – Kohler Joalheria

Angelita Silvano – Calçados Gevaerd