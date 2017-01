Celular deixado em cima de carro é furtado, no Nova Brasília Crime ocorreu na tarde de sábado, enquanto homem descarregava as compras

Um celular Samsung J2, preto, foi furtado de cima de um carro, na garagem de uma residência, na rua Oswaldo Heil, no bairro Nova Brasília, no sábado, 14. O proprietário, de 45 anos, contou para a Polícia Civil que deixou o aparelho em cima do veículo enquanto descarregava as compras dentro de casa.

Meia hora depois, ele voltou para o carro e saiu. Somente quando voltou para casa foi quando percebeu que estava sem o celular. Porém, o homem afirma que após descarregar as compras, não percebeu mais o celular em cima do veículo.

Ele ressalta que tem marcas de dedos onde o celular estava e que, por isso, acredita que alguém tenha entrado no local e furtado.

Outro aparelho é furtado enquanto dono ajudava amigo

Um homem de 43 anos teve o celular furtado na tarde de sábado, 14, enquanto ajudava o amigo na limpeza da casa, devido a chuva que caiu no município.

Ele conta que estava na residência, na rua Professor Francisco Bodenmüller, no Centro, e deixou o aparelho Samsung J1, dourado, no muro, em frente à casa. Assim que retornou para buscá-lo, o celular não estava mais.