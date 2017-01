Celular é furtado ao ser esquecido em banheiro de supermercado Câmeras de monitoramento poderão auxiliar nas investigações do crime

Um celular Samsung, Grand Duos, branco, foi furtado na tarde de sábado, 28, no banheiro de um supermercado, na rua Felipe Schmidt, no bairro São Luiz.

O proprietário de 26 anos relatou para a Polícia Civil que após fazer as compras, foi até o banheiro e deixou o aparelho em cima da pedra de mármore que divide os mictórios.

Assim que saiu do banheiro, voltou ao supermercado pois havia de comprar um produto. Somente quando foi para o carro foi que sentiu a falta do celular. Ao retornar ao banheiro, o aparelho não estava mais.

O homem conversou com o sub-gerente do estabelecimento e solicitou as imagens das câmeras de monitoramento. Apesar de não haver câmeras nos banheiros, foi possível ver uma pessoa que teve acesso ao banheiro após a saída do homem.