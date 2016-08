Celular é furtado do bolso de jovem, dentro de agência bancária Ao chegar no carro é que percebeu o crime, e quando retornou, não encontrou mais o aparelho

Um jovem de 23 anos relatou para a Polícia Civil que teve o celular Samsung J5, de cor branco, furtado dentro do bolso, por volta das 12h15, desta quarta-feira, 31. Ele disse que estava dentro da agência bancária e foi até o caixa eletrônico.

Ao chegar no carro, foi conferir o dinheiro e foi então que percebeu que o celular não estava mais no bolso. O rapaz voltou para a agência, mas não achou mais o aparelho.

Ele conversou com o gerente para ver as imagens do sistema de monitoramento, mas foi informado de que as câmeras não estão no alcance de onde ele estava.

Cartão de crédito é clonado e homem tem prejuízo de R$ 1,1 mil

Um homem de 30 anos teve o cartão de crédito clonado. Ele relatou em um boletim de ocorrência para a Polícia Civil que diversas compras foram feitas indevidamente, sem seu consentimento. No total, o prejuízo foi de pouco mais de R$ 1,1 mil.