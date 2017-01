Celular é furtado em cima de balcão de loja, em Brusque Crime ocorreu na tarde de segunda-feira, na rodovia Antônio Heil

Uma mulher de 33 anos teve o celular furtado em cima do balcão de uma loja de departamentos, na rodovia Antônio Heil, no Centro. Ela contou para a Polícia Civil que foi até o local, na tarde de segunda-feira, 16, e ao realizar o pagamento da compra, deixou o aparelho Samsung J1, dourado, ao lado da bolsa.

Assim que saiu, percebeu que havia esquecido do celular e ao voltar não encontrou mais. Ela entrou em contato com um funcionário, que analisou as câmeras de monitoramento e flagrou um homem cometendo o crime.

Pelo facebook, a mulher percebeu que haviam registros de lugares e pessoas que ela não conhecia e, possivelmente, o criminoso tenha utilizado a rede social.